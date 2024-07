Calciomercato Napoli richiesta ufficiale alla Sampdoria per il talento 2006

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilsta seguendo con estrema attenzione gli sviluppi dele nei primi giorni di luglio vuole chiudere alcuni colpi. Gli azzurri hanno intenzione di migliorare principalmente il reparto difensivo con nomi molto importanti che possono garantire sin da subito prestazioni di alto livello che soddisfino tutte le richieste di Antonio Conte, molto focalizzato sulla zona arretrata, da sempre la base per far bene e vincere con le sue squadre. Ci sono già alcuni accordi in chiusura e altri che sono in via di sviluppo e sui quali ilè molto positivo. Rafa Marin potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, e poi ci sono i soliti noti Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno che sarebbero i veri super colpi di questo mercato estivo degli azzurri.