Calciomercato Milan Alvaro Morata si allontana | ecco dove può andare

Alvaro Morata, l'obiettivo di Moncada potrebbe allontanarsi dai rossoneri: futuro in Arabia Saudita? Morata si allontana da un possibile ritorno in Serie A, magari sponda Milan. Negli scorsi giorni si era parlato dell'attaccante spagnolo come un candidato per il ruolo di centravanti dopo Olivier Giroud, visti gli screzi con il suo attuale club, l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il 31enne sarebbe un obiettivo di alcuni club dell'Arabia Saudita. L'Al Qadsiah ha, infatti, messo la freccia per il bomber ex Juve. L'offerta della squadra araba è davvero clamorosa: tra clausola (15 milioni di euro) e contratto, si parla di un'operazione complessiva da circa 50 milioni di euro. Per il club di via Aldo Rossi si erano presentati due problemi: il primo il costo basso e la forte concorrenza.