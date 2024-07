Barbie Cristoforetti in mostra a Londra dopo aver viaggiato nello spazio

Leggi tutta la notizia su cultweb

Unain orbita? Sì, è successo davvero. Ora, questa speciale bambola sarà esposta per la prima volta al Design Museum di Londra nell'ambito della mostra Barbie: The Exhibition, che celebra i 65 anni di storia del celebre giocattolo prodotto dalla Mattel. Il giocattolo ha le fattezze dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che nel 2022 è stata la prima donna europea a comandare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Per l'occasione, AstroSamantha, questo il nickname di Cristoforetti, aveva portato con sé nella missione la sua alter-ego giocattolo. Ora questa "Barbie astronauta" sarà finalmente visibile al pubblico. Spiega Danielle Thom, curatrice della mostra, in una nota del museo: "Siamo entusiasti che per la prima volta il pubblico possa vedere la bambola di Samantha da quando è tornata dallo spazio". La mostra, come detto, si terrà al Design Museum di Londra dal 5 luglio al 23 febbraio 2025 e ripercorre la storia della bambola più iconica del mondo.