Alberto Genovese di nuovo a processo per violenza sessuale patteggia una multa per evasione fiscale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)hato una pena di 10 mesi di reclusione, commutata in unadi 75mila euro, per l’accusa didel fisco di 4,3 milioni. L’accordo tra la difesa dell’ex imprenditore, che aveva già risarcito il fisco, e l’accusa è stato ratificato stamattina di fronte al gup di Milano, Chiara Valori.nel febbraio 2024 è stato condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni di carcere per due casi dicon uso di droghe su due modelle e si trova attualmente detenuto a Bollate. IlcontinuaIntanto prosegue anche il secondoche vedeimputato per altre violenze sessuali a danno di due ragazze che, ancora una volta, sarebbero state preventivamente stordite con un cocktail di droghe. Per l’ex imprenditore, già appunto condannato in via definitiva per il medesimo reato, sono stati chiesti 3 anni e 4 mesi di reclusione.