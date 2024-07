Zelensky apre ai negoziati con la Russia ma a una condizione | qual è

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'Ucraina è ancora in grado di uscire vittoriosa dal confronto militare con la, a patto però che l'Occidente smetta di temere il presidente russo Vladimir Putin, rimuovendo ogni ostacolo alla conduzione di attacchi contro obiettivi strategici in territorio russo. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano «Philadelphia Inquirer» il presidente ucraino Volodymyr, che non ha escluso in futurocon la, ma soltanto tramite intermediari. L'Ucraina e i suoi partner occidentali, ha dichiarato, hanno idee differenti di vittoria: "L'Occidente voleva negare a Putin l'opportunità di occupare interamente l'Ucraina, e mettere l'aggressore al suo posto. Credo che questa per loro sia già una vittoria", ha sostenuto il presidente, spiegando però che dal punto di vista ucraino, la vittoria significa "non consentire la piena distruzione di tutto ciò che è ucraino", e soprattutto conquistare garanzie di sicurezza economica e militare a lungo termine".