Una chiacchierata con David Knopfler ex Dire Straits

(Di lunedì 1 luglio 2024) Mi sono fatto una tranquillaconex membro dei. Uscì dalla band inglese nel 1980 sbraitando di non voler più vivere all’ombra del fratello Mark. Ihanno significato molto nella mia formazione musicale e non solo, soprattutto, Communique e Love over Gold sono stati la colonna sonora della mia vita. Unaconi molto molto emozionante. Mark,, John e Pick sono e saranno sempre il sound della mia vita. Brani come Sultans of swing, Once upon a time in the West, Water of love o down to the Waterline sono il mio sogno da musicista: quanto avrei voluto scriverli io. Abbiamo parlato del suo album dal titolo Last Train Leaving. L’album a mio avviso è molto elegante e ben confezionato anche non raggiungendo picchi notevoli.