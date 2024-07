Ultime Notizie Roma del 01-07-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

nuovamente le elezioni in c'è un apertura di giornale il partito di Marine Le Pen del 33% nel primo turno delle elezioni legislative punta la maggioranza assoluta in vista del secondo turno in programma domenica 7 luglio anche se dal Partito fanno sempre di governare senza la maggioranza per fermare la destra Macron lavora ad un fronte che secondo i media transalpini rientra nelle strategie del presidente il primo ministro francese oggi un incontro in videoconferenza con i candidati ha preso le figarò spiegando che confermerà la linea del partito nazista del secondo turno delle elezioni legislative domenica si guarda la possibile Alleanza trama tronisti e sinistra il presidente Ieri ha invitato all'unità chiedendo un blocco repubblicano e democratico per il secondo turno andiamo negli Stati Uniti la famiglia del presidente Joe biden è riunita Camp David lo hai portato a continuare a lottare quindi a proseguire la campagna elettorale in vista delle elezioni del 5 come riporta la BBC News citando fonti bene informate le persone che hanno Maggiore influenza sul presidente si sono riunite nel Maryland il motivo Era scattare un servizio fotografico di Joe biden insieme a figli e nipoti risultato è stato una bella della famiglia a continuare a combattere contro il candidato repubblicano Donald Trump per il maggioranza gli americani Joe biden deve ritirarsi prima delle elezioni di novembre secondo un sondaggio commissionato dalla il 72% del campione complessivo Che include anche le torri dei pubblicani biden non dovrebbe presentarsi alle elezioni a febbraio il passo indietro e non spiegato dal 63% la situazione critica come evidenziato il relativa agli elettori Democratici per il 43% il presidente non dovrebbe correre 54% dei Deam chiede invece a Baden di andare avanti la spaccatura è netta torniamo in Europa stato di allerta Charlie nelle basi militari americane secondo quanto riporta la CNN sarebbe stato alzato il livello più alto per un possibile attacco terroristico l'ipotesi È che lì non ci siano le strutture militari statunitensi e loro personali secondo quanto da due funzionari non è chiaro Quale sia stato l'allarme di intelligence cagne scatola portamento della sicurezza ma l'autorità Europea hanno avvertito di una potenziale minaccia terroristica nel continente soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi Parigi e durante questi campionati europei di calcio in corso in Germania la cronaca in chiusura dettagli scioccanti quelli rilevati dalla questura di Pisa che in una nota annunciano il resto di un diciannovenne di pontedera.