Trevisan-Keys oggi in tv | orario canale e diretta streaming primo turno Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Martinase la vedrà contro Madisonnel match valido per ildi, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Poco fortunata nel sorteggio la tennista azzurra, che già non ha nell’erba la sua superficie preferita ed ha anche pescato una specialista come la statunitense, che in carriera vanta ben tre titoli sui prati. Sulla carta si preannuncia un match a senso unico, ma una lottatrice comeci proverà senz’altro, tentando quantomeno di complicare la vita all’avversaria. TABELLONE FEMMINILE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLAREsi sfideranno, lunedì 1 luglio, come terzo match dalle ore 12:00 sul campo numero 3 (al termine di Paolini-Sorribes Tormo).