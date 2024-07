The Twilight Saga | Breaking Dawn – Parte 1 | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) The1: trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 1 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The1, film del 2011 diretto da Bill Condon. È la primadel quarto film tratto dalla serie di. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Edward e Bella si sposano a casa dei Cullen. Alla cerimonia nuziale si presenta Jacob Black, con il quale Bella ha un’accesa discussione sulla sua futura trasformazione in vampiro. Successivamente, gli sposi partono per la luna di miele sull’Isola Esme in Brasile. Qui, i due ragazzi fanno l’amore per la prima volta mentre Bella è ancora umana e, dato che Edward non l’ha ferita come aveva invece il terrore di fare, i due hanno altri rapporti durante la luna di miele.