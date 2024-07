Pagamenti digitali e green | una leva per il turismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) I CITTADINI STATUNITENSI e britannici amano l’Italia, e amano tornarci. Nei prossimi 12 mesi, il 74% dei turisti in arrivo dal Regno Unito e il 57% dei turisti in arrivo dagli Usa ha già visitato il Bel Paese in passato. I loro viaggi si svolgeranno soprattutto nel periodo estivo. Agosto e settembre i mesi nei quali si annuncia il maggiore afflusso sia di americani che di britannici nella penisola, attratti dalla cultura italiana, dai suoi musei e monumenti, oltre che dal fascino dei suoi luoghi più iconici, con Roma, Firenze, Venezia e Milano indicate come le città in cui si prevede il numero più alto di arrivi, sia dagli Usa che dal Regno Unito. In questo scenario, irivestono un importante ruolo di abilitatore, infatti le carte di pagamento risultano lo strumento più utilizzato sia dai turisti americani che da quelli britannici per gli acquisti nei grandi store (57% Regno Unito, 49% Usa) come nei piccoli negozi (42% Regno Unito, 45% Usa), per l’accesso sia ai servizi di trasporto su lunga distanza (61% Regno Unito, 49% Usa) che ai servizi di mobilità pubblica urbana (35% Regno unito, 31% Usa), così come per le spese di alloggio (63% Regno Unito, 57% Usa).