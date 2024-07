Nato NRDC-ITA assume ruolo di guida dell’Allied Reaction Force

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Milano, 1 lug. (askanews) – Una“più forte, pronta a difendere le nostre libertà condivise”. Si è svolta oggi, presso la sede operativa di-ITA, alla presenza della massima autorità militare dell’Alleanza in Europa (SACEUR), il generale Christopher G. Cavoli, e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il generale di corpo d’armata Carmine Masiello, la cerimonia che ha sancito l’assunzione per i prossimi tre anni deldi(ARF) per il Comandodi Solbiate Olona,to dal generale di corpo d’armata Lorenzo D’Addario. “L’-ITA, avendo formalmente assunto la responsabilità come quartier generale dell’ARF, guiderà una forza multinazionale multi-dominio e costituirà l’avanguardia che ci garantirà deterrenza verso nostri avversari e, se necessario, rispondendo tempestivamente in situazioni di crisi” ha detto il generale Cavoli nel suo discorso.