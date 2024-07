Modena parte la campagna abbonamenti Obiettivo | superare il record del 2006

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ben 12.837: era il numero degli abbonati delnel 2003-04, seconda stagione consecutiva di serie A dopo i 12.762 dell’annata precedente. Numeri, Braglia praticamente esaurito a ogni partita per seguire di ragazzi di Gianni De Biasi poi quelli di Alberto Malesani, sostituito a campionato in corso con Gianfranco Bellotto. Era il richiamo della massima serie, irresistibile per i modenesi perché sul gradino più basso del podio per quanto riguarda il numero distagionali ci sono i 7.044 del 1963-64, anche allora in serie A. Per la serie cadetta il numero più alto risale al-07, 6.994, cifra anche superabile visto che la passata stagione si è arrivati a 6.023. L’indovinato e invitante claim dellagialloblù che inizia oggi primo luglio è "La passione non va in vacanza", ma la passione va alimentata e per farlo c’è un solo modo, l’arrivo di facce nuove, di giocatori che stimolino la fantasia dei tifosi.