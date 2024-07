Maltempo Valle d’Aosta e Piemonte le regioni più colpite gravi danni in Svizzera

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Continuano idelin tutto il Nord Italia, ma non solo. Lapronta a chiedere lo stato di calamità naturale. Mentre inle forti piogge hanno causato diverse frane. Nel Canton ticino, laitaliana piange tre morti a causa di una frana dovuta a un’esondazione. Nonostante il caldo torrido che ha pervaso il sud negli ultimi giorni, il Paese si divide in due.estivo, il bilancio deiA causa di fortissime piogge ed esondazioni, ledel nord Italia stanno subendossimi. A Cogne in particolare, in, la situazione sembra essere talmente critica che le istituzioni stanno valutando di richiedere lo stato di calamità. Il senatore e ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo si è infatti detto “vicino alla popolazione della