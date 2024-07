Lukaku solito flop col Belgio | zero gol a Euro 2024 tra sfortuna e imprecisione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024)gol, tre annullati dal Var nel giro di due partite tra Slovacchia (due in una sfida poi persa) e Romania (una in un match comunque vinto), quindi desaparecido come tutta la squadra nello 0-0 di trincea contro l’Ucraina, infine incapace di vincere un duello con Saliba e Upamecano e protagonista in negativo perché fermato pochi secondi prima del gol vittoria, o meglio, autogol vittoria, della Francia.per ilnon è granché, visto che l’ormai in pensione generazione d’oro dei Diavoli Rossi è uscita di scena anzitempo seppur contro una big, e per Romelusi tratta dell’ennesimoin un grande torneo. La tragicomica partita ai Mondiali in Qatar contro la Croazia è ancora ben impressa nella mente di tutti e al successivo torneo importantenon si riscatta, anzi.