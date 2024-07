Luglio ’95 lo stop alla Rai In onda la maratona Palio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per quei giorni fu indubbiamente un fatto epocale, clamoroso: la Rai perdeva i diritti di trasmettere in diretta il, lasciando il posto a Canale 5, che proseguiva nella suaconquista di tante trasmissioni. L’operazione fu portata a termine dal team di Enrico Mentana, che trasformò subito l’evento in una lunga diretta che copriva tutto il pomeriggio, anzi con puntate nei giorni precedenti e dmattina del 2. La felice intuizione prevedeva la presenza di tanti giornalisti in città: con Mentana arrivarono infatti Lamberto Sposini, Cesara Buonamici, Cristina Parodi, Fabrizio Summonte, il gruppo che si era formato al "Biscione" quattro anni prima fndo il TG5, molti dei quali arrivavano dRai. Un bel subbuglio, una scossa non da poco, che mostravaRai che nulla fosse scontato nell’offrire l’esclusivatv di Stato.