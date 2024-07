Linea d’ombra la nuova mostra di Antonio Marras in esclusiva a Roma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si chiama “”, ed è laesposizione dell’iconico stilista. Si tratta di una personale con disegni, foto e video esposti sotto la sua direzione artistica. Tra di loro si distinguono per essere evoluzioni, assemblaggi o sviluppi dei disegni stessi. Così, nel suo negozio di via dei Condotti, lo stilista porta ed espone la sua storia personale e collettiva. Volti, mani, ma soprattutto giochi di luci e ombre, tema a lui sempre molto caro. Insieme a oggetti e composizioni. Per un totale di 41 opere esposte, visitabili e visionabili fino al 27 luglio nel suo concept store. Non solo disegni, ma anche fotografie e un video. L’artista, per chi lo conosce, è sempre parecchio impegnato ad utilizzare le mani per disegnare, abbozzare, scarabocchiare.