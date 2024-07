La sua storia è un successo editoriale | Taranto e la Puglia in primo piano

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoIl libro “Cambio vita, vado al Sud” in ristampa dopo 20 giorni. Per l’autore tour di presentazioni dal 3 luglio. Hanno parlato di lui da Rai 1 a Radio 105 passando per TgCom24. E poi articoli su alcune delle maggiori testate nazionali: La Repubblica, Panorama, Tv Sorrisi e Canzoni e tante altre. Perché ladi Alessandro Brunello affascina e invita anche alla riflessione sulle tante possibilità che offre il Meridione d’Italia. E, in particolare, a colpire è la sua scelta di trasferirsi ache ha raccontato nel libro “Cambio vita, vado al Sud- diventare terroni e vivere felici”, pubblicato da Salani Editore. Un volume che è una vera e propria rivelazione dell’estate: undelle vendite al punto che, pubblicato il 14 maggio scorso, è andato in ristampa 20 giorni dopo l’uscita.