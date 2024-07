La Le Pen vince adesso studiare ogni caso Macron perde la faccia | pronto alla mossa estrema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il presidente francese Emmanuelha chiestosua equipe dicircoscrizione per trovare alleanze, anche con i candidati di La France Insoumise, per bloccare il Rassemblement National di Marine Le Pen, secondo quanto ha appreso Bfmtv. Una nuova riunione strategica si terrà domani mattina all'Eliseo. E' il tentativo disperato del leaderdi Ensemble per bloccare l'ascesa inarrestabile della destra. Al primo turno delle elezioni legislative anticipate, RN guidato dal giovane Jordan Bardella si impone e potrebbe andare al potere, per la prima volta nella Quinta Repubblica. A tarda notte arrivano i risultati ufficiali del ministero dell'Interno: con il 33,1% dei voti, il Rassemblement National e i suoi alleati sono in vantaggio sulla coalizione di sinistra radunata nel Nouveau Front Populaire (NFP), che ha ottenuto il 28% dei consensi.