Inchiniamoci all' eroe del merluzzo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chef che hanno lo sprezzo del ridicolo. E poi calciatori e agevolatori di posti in aereo Tutti osannati come paladini di migliori cause. Diciamo che ora può anche bastare? E così i grandi del mondo, riuniti in Puglia, hanno potuto conoscere undei nostri tempi. Una ragazza iraniana che lotta contro il regime degli ayatollah? Una missionaria cattolica che porta speranza e carità nelle brousse dell’Africa? Un pensionato che cerca di sopravvivere con la minima nel centro di Milano? Macché: il nuovodei nostri tempi è lo chef stellato Massimo Bottura che con «senso di responsabilità grandissimo», come ha lui stesso raccontato a Repubblica, ha fatto «qualcosa di speciale». Davvero speciale, si capisce: ha servito pane e pomodoro. Eroico.