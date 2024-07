Il premio Oscar Gwyneth Paltrow cucina a Reschio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) LISCIANO NICCONE – Un tempo era terra di castelli, ora lo è di vip, che tra quelle antiche mura trovano pace, relax e buona. Tra i più gettonati il maniero di, in Altotevere al confine con la Toscana, che ospita spesso personaggi dal nome altisonante. Ultima in ordine di tempo, l’attrice americana,con "Shakespeare in Love", protagonista del dolce e divertente "Sliding doors", del "Talento di Mr. Ripley" insieme a Matt Damon e Jude Law, e di tanti altri film. Laè ormai una habituè a, luogo di cui lo scorso anno parlò come "uno dei miei posti preferiti sulla terra", definendo "giorni magici" la sua vacanza umbra, corredata sui social da foto gaudenti. "Le auguriamo un’altra estate indimenticabile" le risposero da, e lei non si è fatta attendere.