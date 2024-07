Graduatorie GPS | quali sono gli errori più comuni che se non corretti rischiano di falsare le nomine per le supplenze 2024 25

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 1 luglio 2024)GPS per il biennio/26: Uffici Scolastici al lavoro per la valutazione delle domande presentate entro lo scorso 24 giugno. Gli elenchi saranno pubblicati in tempo utile per lema è altrettanto importante che essi siano "" ossia che l'ufficio o la scuola polo delegata corregga gli eventualicommessi dall'aspirante in fase di valutazione in modo da assegnare la posizione che veramente spetta in base al punteggio. Si tratta di una operazione importantissima, che negli ultimi anni ha lasciato a desiderare, se guardiamo ai decreti pubblicati dagli uffici Scolastici (a mesi di distanza dall'assegnazione della supplenza) con le modifiche apportate. L'articoloGPS:glipiùche, se nondileper le/25 .