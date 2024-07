Gli smartphone ci faranno fare pace con l' Intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 1 luglio 2024) AGI - È il trucco più vecchio del mondo o forse non è nemmeno un trucco: è solo così che va il mondo. Le nuove tecnologie, quelle destinate a rivoluzionare davvero il nostro modo di vivere, si presentano prima come simpatiche bizzarrie senza cui si può tutto sommatoa meno, poi diventano importanti, essenziali, irrinunciabili e infine pervasive. Il più banale degli esempi lo avete in mano in questo momento: ai suoi esordi la maggior parte delle persone pensava che il cellulare fosse uno strumento destinato solo a chi aveva davvero bisogno di essere sempre reperibile – dal cardiochirurgo in su – una specie di forma evoluta del cercapersone (ve lo ricordate il Teledrin, vero?) Ora, non è un mistero per nessuno, è il turno dell', verso la quale il pubblico ha un atteggiamento ondivago: ama poter spazzare via con un solo gesto i fastidiosi turisti in ciabatte dalla foto del matrimonio o scrivere una tesina di scuola media in una manciata di secondi, ma sbraita di fronte alla angosciante prospettiva che l'IA assuma il controllo del mondo e non spazzi via più solo il tizio in ciabatte, ma l'intera umanità.