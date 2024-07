Foschi critica duro | Spalletti ha fallito Gravina deve andare via Napoli? Con Conte i problemi non spariscono in automatico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ex ds Rinoha lanciato unatagliente nei confronti del calcio italiano, soffermando anche sue sul. Rino, ex direttore sportivo del Palermo, ha recentemente preso la parola a Radio Marte nel corso di ForzaSempre ‘summer edition’. Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate, soprattutto per le sue opinioni riguardanti la gestione della Nazionale italiana e la situazione attuale del calcio nazionale. “Disastro Italia, commissione per facilitare rapporti Club-Nazionale idea giusta? È un’ancora di salvezza. Ho avuto Prandelli come allenatore, lo stimo molto e nonostante l’ottimo lavoro alla fine si dimise, quando ha dovuto farlo, da commissario tecnico. Era all’estero e tornò in Italia per dimettersi, insieme all’allora presidente federale Tavecchio.