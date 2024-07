Ercole Baldini campione per sempre In dono ai figli la maglia del leader

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il Tour de France ha reso omaggio ieri al, scomparso il 1° dicembre 2022. Il direttore generale della Grand Boucle Christian Prudhomme, prima del passaggio dei corridori, ha consegnato ai familiari del ‘Treno di Forlì’ un riconoscimento alla memoria: lagialla autografata da Romain Bardet, vincitore della prima frazione. In una piazza del Popolo a Faenza colorata di giallo, piena di appassionati e curiosi , Prudhomme ha ricordato "la grandezza di, vincitore anche di una tappa del Tour nel 1959. Per me è un onore essere qui, in una terra che haregalato, nella sua storia, tanti campioni al ciclismo internazionale.era uno di loro, poi vorrei ricordare Davide Cassani che ha fatto e sta facendo tanto per questo sport: quindi viva il ciclismo e viva la Romagna".