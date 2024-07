Dopo il disastro di Euro 2024 arriva la stangata per la FIGC

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non bastavano le roventi polemiche scoppiate all’indomani della clamorosa eliminazione dal torneopeo in svolgimento in Germania, che la Federazione si è vista punire ancora più pesantemente La Svizzera ci manda a casa nella prima partita a eliminazione diretta didove eravamo campioni in carica con tutte le conseguenti infinite e roventi polemiche alla ricerca dell’eventuale colpevole. C’è chi chiede al presidente della Federazione Gravina di rassegnare le dimissioni, chi identifica nelle scelte del tecnico Spalletti, la cause principali della clamorosa debacle. Un’eliminazione che rischia di minare le fondamenta stesse del sistema calcio italiano.pesante per la– Cityrumors.it ansafoto Oggi èta in più una pesanteda parte dell’Antitrust proprio nei confronti della stessa Federazione Gioco Calcio Italiano per una presunta di abuso di posizione dominate per quanto riguarda l’organizzazione di tornei giovanili.