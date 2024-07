Cpl Concordia cresce e cerca 100 nuovi addetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) CPLha avviato una campagna di assunzioni per cento. La notizia è emersa nel corso dell’assemblea dei soci del gruppo cooperativo multiservizi attivo nell’ambito delle energie tradizionali e rinnovabili, che ha approvato il bilancio civilistico relativo all’esercizio 2023, con risultati fortemente positivi. Paolo Barbieri (nella foto a sinistra), riconfermato presidente di CPL, commenta: "Quanto realizzato nel 2023 conferma la validità di un percorso di rilancio intrapreso negli ultimi anni e rappresenta una solida base per l’attuazione del nuovo Piano Strategico, approvato a dicembre 2023 dal Consiglio di amministrazione per il periodo 2024 – 2030". L’organico a fine 2023 era composto da 1.607 lavoratori, in crescita di 136 dipendenti rispetto al 2022.