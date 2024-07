Ciak d’oro Serie Tv 2024 Maria Chiara Giannetta e Luca Argentero premiati come miglior attori | tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Grande successo per la seconda edizione delTv. Sono state più di 350 mila le persone che hanno votato ii titoli e ii protagonisti della grande serialità. Scopriamo insieme: Un’estate fa è laitaliana È stato il pubblico il grande protagonista deidi quest’anno. Sul sito di, gli appassionati dellehanno potuto votare le loro preferite tra i titoli usciti dal 1 aprile 2023 al 31 maggio. Sette le categorie votate:italiana dell’anno;e attore italiano; attrice italiana;internazionale e protagonista internazionale;protagonista (no gender). A trionfareitaliana dell’anno è stata ‘Un’estate fa‘, con protagonisti Lino Guanciale e Claudia Pandolfi, andata in onda a ottobre su Sky.