Caso Soumahoro revocati i domiciliari a moglie e suocera

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il tribunale di Latina ha revocato gli arrestia Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamatsindo, rispettivamentedell’onorevole Aboubakar. Le due donne, insieme ad altri imputati, sono al centro di un’inchiesta per la gestione illegale e poco trasparente dei fondi destinati ai migranti ospitati nei loro centri situati nel comune di Sezze, in provincia di Latina.Leggi anche:, rinviati a giudizio, suoceri e cognati: accuse gravi Le accuse Secondo le accuse, il gruppo avrebbe utilizzato il denaro destinato ai migranti per acquistare beni di lusso e per fare investimenti immobiliari all’estero. Le indagini hanno portato alla luce una presunta evasione di milioni di euro tra Iva e contributi.