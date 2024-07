Blanco canta per la prima volta in spagnolo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 1 luglio 2024) A un anno dall’uscita del nuovo album, il secondo in carriera,non manca l’occasione di esplorare nuovi orizzonti con la pubblicazione di un nuovo singolo. La voglia di sperimentare nuove melodie non manca certamente all’artista, che si è messo in gioco in questa nuova avventura.arriva oltreoceano. Ilnte, a più di un anno dell’uscita del suo ultimo album in studio e dal debutto negli stadi italiani, è tornato in questi mesi nello studio di registrazione per dare vita a un progetto unico nel suo genere, in cui finora non si era mai cimentato, ma da quale è venuto fuori un lavoro originale: così,ha debuttato nel panorama musicale latino.lancia il nuovo singolo, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagAppena 23 anni, ma con la voglia di spaccare il mondo.