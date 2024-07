Assalto a Capitol Hill la Corte Suprema concede l’immunità parziale a Donald Trump solo sugli atti ufficiali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ladegli Stati Uniti ha concesso unaimmunità presidenziale anell’ambito del processo per l’del 6 gennaio 2021., però, riguardagli, ossia le azioni prese nei suoi poteri costituzionali. Per quanto riguarda gliprivati, invece, laha stabilito che l’ex presidente americano non è titolato al. La decisione – arrivata con sei voti a favore, quelli dei giudici conservatori, e tre contrari, quelli dei giudici liberali – consentirà dunque al processo di proseguire ma con qualche rallentamento, dovuto proprio alla necessità da parte degli inquirenti di distinguere traprivati. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che ladichiara che un ex presidente può essere protetto da accuse penali in alcuni casi.