Un' installazione immersive e tanti concerti fino a fine luglio

(Di domenica 30 giugno 2024) Portanuova non è solo un quartiere di Milano, ma una vera e propria comunità che, in occasione della Pride Week, si anima per celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature. Questo evento vedrà tra le varie iniziative la realizzazione di un disegno a mano libera di 500 m² ad opera dell’artista Francesco Caporale, alias Fra!, un capolavoro creato in quattro giorni con un semplice pennarello. Annalisa, animalier sul carro e col mantello in concerto: i look al Roma Pride 2024 X Un cuore per il Pride Questo illustratore, professionista diplomato all’Accademia di NABA e specializzato in Doodle Art, ha intitolato la sua opera “Spread Your Love”, per simboleggiare l’amore, l’uguaglianza e l’inclusività, valori fondanti del Pride.