Rissa all’alba con cocci di vetro Sei feriti e due denunciati

(Di domenica 30 giugno 2024) Unascoppiata in via Vergnano, a Brescia, intorno alle 5:50 di sabato mattina ha causato paura in una zona vicina a via Orzinuovi. Si sono registrati ben sei, nessuno in condizioni gravi ma tali da mobilitare verso gli ospedali diversi soccorritori. Grande il dispiegamento di mezzi da parte del 118: sul posto sono infatti intervenute cinque ambulanze e due automediche. Le persone coinvolte, delle quali le forze dell’ordine conoscono le generalità, sono tutte di origini straniere. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, a fare da protagonista sarebbe stata una decina di giovani tra i venti e i quarant’anni. L’episodio, ancora al vaglio degli investigatori della polizia di Stato, avrebbe visto il ferimento di almeno sei persone, probabilmente condi bottiglia e armi improvvisate raccolte da terra, come pietre e bastoni.