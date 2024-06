Pronto soccorso torna il caldo e pure l’emergenza | le lunghe attese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiiltorrido,no gli accessi a dismusura aldell’Ospedale Moscati di Avellino eun’emergenza che ogni anni manda praticamente al collasso ogni presidio pubblico di prima e emergenza. I familiari dei pazienti che si trovano costretti ad andare in ospedale, certamente in numero considerevole anziani e comunque coloro che soffrono patologie influenzate anche dall’aumento delle temperature come quelle cardiologiche, lamentano attesaanche 24 ore senza nemmeno poter ricevere alcuna notizia dello stato di salute dei propri congiunti. Questo accade soprattutto se alla presa in carico del paziente, viene indicato un codice arancione o verde. A denunicare le carenze deldel Moscati, inerviene ancora una volta il sindacato NurSind con i resposabili territoriali Romina Iannuzzi e Michele Rosapane, defininendo la situazione “inaccettabile” e andano in difesa degli OSS in numero inferiore rispetto al carico di lavoro: “Gli infermieri costretti a svolgere mansioni inferiori: nei giorni scorsi era stato comunicato ai vari Dirigenti preposti la preannunciata carenza di oss in vari turni nel