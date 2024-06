Pardo | Spalletti l’infortunio di Acerbi lo ha portato a rivalutare la difesa a tre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024)il giorno dopo la triste eliminazione dell’Italia da Euro2024 dopo la sconfitta con la Svizzera, durante un suo intervento a “Tutti Convocati” ha espresso la sua opinione riguardo le scelte di Luciano. CONFUSIONE IN– Pierluigia Radio 24 esprime la sua opinione riguardo la dura eliminazione dell’Italia: «non è diventato improvvisamente un pirla, però ha inevitabilmente fatto un po’ di confusione. Secondo me lui aveva in mente unaa tre, perché il campionato andava in quella direzione. Poidilo hae alla vigilia dell’Europeo pensavamo si potesse giocare a tre dietro». Cortocircuito Italia dopo la Spagna! DIVERSO – Secondo il giornalista, qualcosa è inevitabilmente cambiato dopo la batosta contro la Spagna: «Una partita decente bene contro l’Albania.