Palazzo Pepoli Campogrande si fa bello | Diventerà un museo per il nostro Settecento

(Di domenica 30 giugno 2024)si fa. Molto. Dal primo luglio fino (ahinoi) all’aprile 2026 la storica sede museale di via Castiglione7 di proprietà del Comune ma in uso ai Musei nazionali di Bologna verrà sottoposta a una ristrutturazione (quasi un milione e quattrocentomila euro la spesa prevista coperta in larghissima parte dai fondi del Pnrr) che la riqualificherà in maniera sostanziale. È dagli anni ‘90 che nelle sale del, costruito nel 1653 dal conte Odoardoe passato poi alla famigliache donò negli Anni ‘70 il piano nobile al Comune, non si fanno lavori. Durante i venti mesi di sosta forzata sarà sistemata intanto l’impiantistica (climatizzazione e assetto illuminotecnico) ma saranno altresì fatti interventi per abbattere le barriere architettoniche, riallestite le sale espositive e gli ambienti di servizio.