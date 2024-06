Lino Banfi | Fu Liedholm a suggerirmi Vai a vedere Oronzo Pugliese | puoi girare un film su allenatore pazzo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) «A tratti è sembrato assistere ad un mio, sembrava dila Longobarda». Così l’attore, celebre protagonista delcult ‘L’nel pallone’, ha commentato a La Presse l’eliminazione dell’Italia del ct Luciano Spalletti a Euro 2024 per mano della Svizzera. L’attoreha poi rincarato la dose: «C’é modo e modo, non si può parlare in campo con tutto quel casino, il giocatore non capisce quello che sta dicendo. Ma come si può giocare su questi argomenti così tristi, ci rattristiamo tutti? Vuol dire che nessuno ci ha capito niente di questa nazionale bisogna rifare tutto, tutto, tutto» In questi giorni “L’del pallone” compie quarant’anni eha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano in cui ha raccontato che molte battute sono venute da sole e non erano state scritte «La scena finale, quando i due gemelloni, neldei capi ultrà, mi prendono sulle spalle per festeggiare, gli urlo: “Mi avete preso per un coglione!”.