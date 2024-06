Italia Lino Banfi a Lapresse | Sembrava di vedere la Longobarda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) “A tratti è sembrato assistere ad un mio film,dila”. In questa frase pronunciata da, protagonista del film cult ‘L’allenatore nel pallone’ e intervistato da, c’è la sintesi dell’ammirata in questo Europeo terminato in ottavi contro la Svizzera. “C’è modo e modo, non si può parlare in campo con tutto quel casino, il giocatore non capisce quello che sta dicendo. Ma come si può giocare su questi argomenti così tristi, ci rattristiamo tutti? Vuol dire che nessuno ci ha capito niente di questa nazionale bisogna rifare tutto, tutto, tutto”, ha aggiuntoche ha esordito con una battuta per sdrammatizzare: “Ma quale partita??? Io quella contro la Svizzera non l’ho proprio vista perché mi avevano detto che sarebbe stato un disastro”.