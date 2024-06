Italia blocco Inter snaturato | l’eliminazione passa anche da qui

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Il tema di giornata, purtroppo, non può che essere la cocente eliminazione dell’da EURO 2024 da parte della Svizzera. Un’eliminazione cheda una gestione discutibile del materiale a disposizione da parte di Luciano Spalletti. Soprattutto relativamente al. SNATURATI – Per EURO 2024 l’doveva puntare sul famigerato ‘‘, con tutti quei giocatori nerazzurri reduci da una stagione pazzesca, culminata con il ventesimo scudetto in faccia al Milan e un campionato di fatto dominato dalla prima all’ultima giornata. Dopo aver perso però il comandante della difesa, Francesco Acerbi, per infortunio, Luciano Spalletti ha mostrato di non saper gestire i giocatori nerazzurri a sua disposizione. Snaturandoli e impedendo alle loro migliori caratteristiche di emergere.