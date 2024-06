In nero un lavoratore su 10 In Umbria 41 700 irregolari | allarme per colf e badanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Perugia, 30 giugno 2024 – Inci sono 41.700 lavoratori in, con un tasso dità dell’11,4 per cento: significa che unsu dieci non ha un contratto regolare. È quanto fa sapere la Cgia di Mestre che ha analizzato i dati Istat 2021 anche alla luce degli ultimi episodi di caporalato che si sono verificati nell’Agropontino. Ammonta infatti a circa 68 miliardi di euro il volume d’affari annuo riconducibile al lavoro irregolare in Italia e il 35% circa di questo valore aggiunto prodotto dall’economia sommersa è ascrivibile alle regioni del Sud. Nella nostra regione, in particolare, l’importo prodotto dall’economia sommersa sfiora il miliardo di euro (949 milioni) ed è pari al 4,6 per cento del totale del valore aggiunto prodotto in