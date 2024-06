Il carabiniere con due donne in caserma | Hanno fatto sesso clamoroso in tribunale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Ribaltata la condanna per truffa e falso: ilnapoletano in servizio a Ravenna che aveva avuto un rapporto con una donna inè stato assolto in secondo grado dalla Corte d'Appello di Bologna. Il militare era entrato in piena notte al comando provinciale dei carabinieri di Ravenna in compagnia di due, assicurando al piantone che lo faceva per motivi di servizio tanto che il suo ingresso era stato registrato con la parola "info" accostata al suo cognome. Poco dopo, però, ilaveva avuto un rapporto sessuale con una delle due, sotto gli occhi dell'altra. Per questo è stato condannato in primo grado a 11 mesi per truffa per uno straordinario di un'ora non dovuto (15,85 euro) e per falso (per quanto detto al collega).