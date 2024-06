E’ fuori OMBRASTELLA di FoFoForever ft Francesco De Leo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024)(Stefano Poletti) eDe Leo ci accompagnano nell’etere cosmico tra melodie indie Pop e poesie fanciullesche con “”, appunto il nuovo singolo difeat.De Leo. Uscito “” dift.De Leo Un featuring infantile dai tratti onirici quello diconDe Leo che in “” ci raccontano di unforte legame di amicizia tra due giovani che avranno poco tempo per salutarsi prima della partenza verso la città di un* de* due, alla ricerca di sé. Poesie sgangherate da “presa bene” illustrate da Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, divertenti ed immaginifiche che resteranno nell’etere cosmico incastonate in una stella cometa che chiede un passaggio ad una supernova.