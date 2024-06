E c’è già una squadra che ha vinto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Firenze, 30 giugno 2024 – Non c’era una camera libera o un appartamento disponibile in questo fine settimana a Firenze nel raggio di trenta chilometri. Lo scenario della presentazione delle squadre da Piazzale Michelangelo giovedì scorso è stato una cartolina d’autore senza confronti. Tanto era affascinante e unico. Nel mondo. La partenza di ieri dal centro storico verso il Viola Park e poi su nel Mugello, un itinerario entrato nella storia del ciclismo perché il Tour de France non era mai partito dall’Italia. E quando lo ha fatto, la Grande Boucle ha deciso che questa era la capitale giusta per bellezza, storia e tradizione. Sì, l’operazione Tour è stata da applausi. Una ricaduta economica stimata, da analisti, operatori economici e amministratori pubblici in 54 milioni di dollari, con l’arrivo di 780mila persone per l’evento della partenza, vera e propria festa di popolo.