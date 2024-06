Calcio | la Slovacchia sfiora l’impresa agli Europei 2024 Inghilterra ai quarti grazie a Bellingham e Kane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) La risolvono i Campioni, quelli veri. Una magia die una zampata disalvano l’dalla figuraccia. La compagine d’Oltremanica ha sconfitto per 2-1 lanella sfida valida per gli ottavi di finale deglidi, trovando il pareggio soltanto nelle battute finali dell’extra time. Una gara strana quella condotta dalla squadra di Gareth Southgate che, pur facendo capolino più volte dalle parti di Dubravka, non è mai riuscita a imporre in modo martellante il proprio gioco, trovando al suo cospetto una squadra senza pressioni e ben organizzata. La situazione si sblocca al minuto numero ventiquattro del primo tempo, quando Strelec con grande abilità amministra con calma olimpica un pallone non facile da gestire, trovando un’imbucata vincente prontamente colta da Schranz che, da distanza ravvicinata, supera Pickford firmando la rete del vantaggio.