Svizzera-Italia 2-0 – Cronaca e tabellino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 29 giugno 2024)2-0 –della partita A Berlino si ripropone la sfida traper il passaggio ai quarti di finale di Euro 2024. Spalletti ripropone Scamacca dal 1?. Titolare anche Fagioli al posto di Jorginho. Ci sono El Shaarawy e Chiesa. In campo Mancini.con Embolo terminale offensivo, in campo anche Ndoye e Aebischer. Il primo tempo è completamente di marca, con l’in balia della formazione elvetica, superiore sul piano tecnico, atletico, tecnico e mentale. La superiorità si concretizza al 35? con Freuler che, ben servito, batte Donnarumma di sinistro. Donnarumma salva l’con due interventi prodigiosi. Secondo tempo Entra Zaccagni per El Shaarawy, ma è ancora