Samuel | Carboni e Garnacho? Emozionati per loro grandi aspettative

(Di sabato 29 giugno 2024), leggenda dell’Inter e oggi collaboratore tecnico di Scaloni nell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa di Valentin. FIDUCIA – Walter, collaboratore di Lionel Scaloni, nella nazionale argentina ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Perù in Copa America. L’ex leggenda dell’Inter, infatti, ha preso parte lui alla conferenza anche perché il CT non sarà della partita per squalifica. ‘The Wall’ ha risposto alla domanda anche sui giovani Valentindell’Inter e Alejandrodel Manchester United: «Abbiamo tante, spero che abbiano minuti ma si deciderà oggi. Siamo moltoper entrambi, se la sono guadagnati. Non sono arrivati qui solo per completare la rosa, ma per giocarsi veramente al meglio learmi».