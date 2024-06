Parco Nazione del Matese interviene il neopresidente Navarra e dialoga coi sindaci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSubito a lavoro il neoeletto Presidente delRegionale delAgostino, che in queste ore sta incontrando idel territorio per parlare diNazionale dele perciò delle adempienze burocratiche da rispettare. In base a quanto richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, infatti, che con una nota indirizzata alla Regione Campania, alla Regione Molise, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e a tutti idei Comuni coinvolti, tra pochi giorni scadrà il termine ultimo per inviare delle osservazioni in merito al “procedimento per l’istituzione delNazionale del– delimitazione provvisoria delNazionale delai sensi dell’art.