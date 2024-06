Nessy Guerra mamma 25enne bloccata in Egitto rischia di finire in carcere e di perdere la figlia L’appello disperato…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 29 giugno 2024) La complessa vicenda di, ladi 25 anniine accusata di adulterio dall’ex Tamer Hamouda, che continua a minacciarla di toglierle la, è ormai alla ribalta delle cronache da giorni. Da un lato ci sono le accuse di violenze fisiche e psicologiche nei confronti dell’ex, dall’altro c’è la versione dell’uomo, il quale respinge tutte le accuse e ribadisce di voler crescere lain, quindi è contrario al ritorno in Italia; a ciò si aggiungono le accuse del padre di, che tramite il suo legale fa sapere di ritenere che l’ex dellafaccia regolare uso di droga.Leggi anche: Nadia Bengala, ladell’ex Miss Italia condannata a dieci mesi per tentata rapina, furto e lesioni Laaveva lanciato un appello, riferendo di essere stata costretta a scappare di notte con laper sfuggire alle violenze dell’ex italo-egiziano, che aveva conosciuto a Genova e con cui poi si è trasferita in, ma aveva anche raccontato che l’uomo e il suocero le avevano promesso che avrebbero regolarizzato la sua posizione, per poi essere invece denunciata per adulterio.