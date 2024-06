Moto3 | Veijer si impone anche nella FP2 ad Assen Due italiani in top 14

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Collincontinua a dettare legge in quel di. In occasione della terza e ultima sessione di prove libere valide per il GP d’Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024 di, il pilota ha registrato ancora il miglior tempo, apparecchiando la tavola in vista delle qualifiche. In particolare il centauro in forza alla Liqui Moly Husqvarna ha registrato il crono di 1:39:703, rifilando +0.074 alla Leopard Racing di Angel Piqueras, secondo davanti alla MT Helmets – MSI di Ivan Ortolà, terzo a +0.087 precedendo David Munoz (BOE Motorsports), quarto a +0.156. In risalita il leader del Mondiale David Alonso (CF Moto Aspar Team), il quale ha centrato la quinta posizione con un ritardo di +0.197 rispetto alla vetta. Seguono quindi Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI), sesto a +0.