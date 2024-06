Matteo Bussola è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Ladeipiùvede in. Accanto a lui Cristina Cassar Scalia ed un intramontabile Luigi Garlandotredicesima all’undicesima posizione, fonte modenatoday.itIn tredicesima posizione “Aspettando Cosetta. Le indagini del commissario Bertè” di Emilio Martini. Ritorna il commissario Bertè in un nuovo complesso caso di omicidio che parte dall‘uccisione di un imprenditore agricolo la cui vita era stata segnata da un trauma. Al dodicesimo posto “Storiefattoria” di Marco Rosso e Isabella Salmoirago. Questo libro per i più piccoli ha come protagonisti gli animali di una fattoria impegnati in varie, divertenti e strampalate avventure. In undicesima posizione “Un animale selvaggio” di Joël Dicker.