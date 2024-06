LIVE MotoGP GP Olanda 2024 in DIRETTA | Bagnaia parte fortissimo nelle libere! Sessione sospesa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 Questa pausa prolungherà i tempi in vista delle qualifiche. 10.31 Gli addetti alla pista stanno intervenendo con delle scope per pulire la zona di pista citata e consentire ai centauri di torna in pista, mancano 12’03” alla conclusione. 10.30 Necessario pulire curva-7 perché la ghiaia ha invaso l’asfalto, dopo le cadute di Bezzecchi e di Raul Fernandez. 10.30 Attenzione, BANDIERA ROSSA!!! 10.30 Rientra in pistacon una hard all’anteriore nuova e una soft usata al posteriore. 10.30 I piloti sono rientrati ai box per fare il punto della situazione. Ci ritroviamo in una condizione di classifica emblematica: comanda Peccoin 1:31.670 a precedere di 0.380 Marc Marquez e di 0.504 Jorge Martin.